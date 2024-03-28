Баварія розглядає кандидатуру головного тренера Астон Вілли Унаї Емері на заміну Томасу Тухелю.

Про це повідомляє TZ.

Нинішній головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є головною метою мюнхенського клубу, проте через високий інтерес до іспанського фахівця з боку Ліверпуля, німецький клуб розглядає альтернативні варіанти.

Якщо керівництво клубу не зможе домовитися з Алонсо, одним з головних кандидатів на посаду керманича стане Унаї Емері.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує домовитися з Де Дзербі. Також Баварія проявляла зацікавленість кандидатурою Антоніо Конте.