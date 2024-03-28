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Емері претендує на посаду головного тренера Баварії

Сьогодні 12:11 104 0
Емері претендує на посаду головного тренера Баварії
#Баварія, #Унаї Емері

Джерело - tz-online.de.

Баварія розглядає кандидатуру головного тренера Астон Вілли Унаї Емері на заміну Томасу Тухелю.

Про це повідомляє TZ.

Нинішній головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо є головною метою мюнхенського клубу, проте через високий інтерес до іспанського фахівця з боку Ліверпуля, німецький клуб розглядає альтернативні варіанти.

Якщо керівництво клубу не зможе домовитися з Алонсо, одним з головних кандидатів на посаду керманича стане Унаї Емері.

Раніше повідомлялося, що Баварія спробує домовитися з Де Дзербі. Також Баварія проявляла зацікавленість кандидатурою Антоніо Конте.

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