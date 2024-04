Феєнорд виставив цінник на головного тренера Слота

Феєнорд визначився із сумою, за яку готовий відпустити головного тренера команди Арне Слота в Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Нідерландський клуб має намір отримати компенсацію 10 млн євро за свого наставника. Ця сума вдвічі менше за ту, що Феєнорд хотів отримати минулого літа від Тоттенгема.

Зазначається, що в мерсисайдців хороші стосунки з агентом Слота Рафаелою Піментою і процес переговорів просувається швидко.

