Феєнорд виставив цінник на головного тренера Слота

Джерело - Чемпіон.

Феєнорд визначився із сумою, за яку готовий відпустити головного тренера команди Арне Слота в Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Нідерландський клуб має намір отримати компенсацію 10 млн євро за свого наставника. Ця сума вдвічі менше за ту, що Феєнорд хотів отримати минулого літа від Тоттенгема.

Зазначається, що в мерсисайдців хороші стосунки з агентом Слота Рафаелою Піментою і процес переговорів просувається швидко.

Liverpool will intensify their pursuit of Arne Slot this week. Contact expected with Slot and Feyenoord. Understand compensation Feyenoord want is €10m+. Not as high as the €20m Spurs quoted. Things moving fast. #LFC have a good relationship with Slot’s agent Rafaela Pimenta.🔴 pic.twitter.com/z1r0iGn9Se — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 23, 2024

Нагададаємо, раніше Ліверпуль хотів запротити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

Напередодні повідомлялося, шо колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Ліверпуль.