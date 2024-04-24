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Феєнорд виставив цінник на головного тренера Слота

Сьогодні 12:31 124 0
Феєнорд виставив цінник на головного тренера Слота
Фото: Getty Images
#Ліверпуль, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Феєнорд визначився із сумою, за яку готовий відпустити головного тренера команди Арне Слота в Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Нідерландський клуб має намір отримати компенсацію 10 млн євро за свого наставника. Ця сума вдвічі менше за ту, що Феєнорд хотів отримати минулого літа від Тоттенгема.

Зазначається, що в мерсисайдців хороші стосунки з агентом Слота Рафаелою Піментою і процес переговорів просувається швидко.

Нагададаємо, раніше Ліверпуль хотів запротити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

Напередодні повідомлялося, шо колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Ліверпуль.

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