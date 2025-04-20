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"Електрик з Йоркшира" Педлі нокаутував непереможного серба

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 07:07
Електрик з Йоркшира Педлі нокаутував непереможного серба

Англієць Джош Педлі (16-1, 5 КО) зумів нокаутувати серба Марк Цветановича (13-1, 6 КО).

Бій завершився в 5 раунді.

Для "електрика з Йоркшира" це був перший бій після підписання контракту з Едді Гірном (Matchroom Boxing).

29-річний боксер, який два місяці тому дав гідну опозицію Шакуру Стівенсону (23-0, 11 КО), довів, що недаремно відомий промоутер повірив у нього.

Бокс

Джош Педлі (Англія)  Марко Цветанович (Сербія) КО 5 (10)

Нагадаємо, ессчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) нокаутував американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).

Бокс Едді Гірн

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