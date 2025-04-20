"Електрик з Йоркшира" Педлі нокаутував непереможного серба
Англієць Джош Педлі (16-1, 5 КО) зумів нокаутувати серба Марк Цветановича (13-1, 6 КО).
Бій завершився в 5 раунді.
Для "електрика з Йоркшира" це був перший бій після підписання контракту з Едді Гірном (Matchroom Boxing).
29-річний боксер, який два місяці тому дав гідну опозицію Шакуру Стівенсону (23-0, 11 КО), довів, що недаремно відомий промоутер повірив у нього.
Бокс
Джош Педлі (Англія) – Марко Цветанович (Сербія) КО 5 (10)
Нагадаємо, ессчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) нокаутував американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).