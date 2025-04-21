Перша ракета України Еліна Світоліна встановила особисте досягнення на турнірі в Руані, де стала чемпіонкою.

Так, на шляху до титулу вона не програла по ходу змагань жодного сету.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Руані Світоліна обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (96). У другому раунді 30-річна українка розгромила співвітчизницю Ангеліну Калініну (65).

У чвертьфіналі Еліна була сильнішою за представницю Іспанії Джессіку Бузас Манейро (73), у півфіналі легко перемогла румунку Єлену Габріелу Русе (90), а у фінальному протистоянні здолала сербку Ольгу Данилович (39).

За свою перемогу Еліна отримала 31,565 євро та 250 рейтингових очок. З наступного тижня вона підніметься у світовому табелі про ранги на один рядок і посяде 17 позицію.