Ліверпуль може очолити наставник Феєнорда

Головний тренер Феєнорда Арне Слот може стати наступником Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво англійського клубу вже контактувало зі спеціалістом, і невдовзі відбудеться друга розмова.

🚨🔴 Liverpool had direct contact with Arne Slot as candidate for the job.



One direct contact took place with Feyenoord manager and understand one more is already scheduled.



Slot, part of #LFC shortlist. pic.twitter.com/jcl92BYOfk