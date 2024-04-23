Ліверпуль може очолити наставник Феєнорда

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот може стати наступником Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво англійського клубу вже контактувало зі спеціалістом, і невдовзі відбудеться друга розмова.

🚨🔴 Liverpool had direct contact with Arne Slot as candidate for the job.



One direct contact took place with Feyenoord manager and understand one more is already scheduled.



Slot, part of #LFC shortlist. pic.twitter.com/jcl92BYOfk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024

Нагададаємо, раніше Ліверпуль хотів запротити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

Напередодні повідомлялося, шо колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Ліверпуль.