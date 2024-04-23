Ліверпуль може очолити наставник Феєнорда

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Феєнорда Арне Слот може стати наступником Юргена Клоппа в Ліверпулі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що керівництво англійського клубу вже контактувало зі спеціалістом, і невдовзі відбудеться друга розмова.
🚨🔴 Liverpool had direct contact with Arne Slot as candidate for the job.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
One direct contact took place with Feyenoord manager and understand one more is already scheduled.
Slot, part of #LFC shortlist. pic.twitter.com/jcl92BYOfk
Нагададаємо, раніше Ліверпуль хотів запротити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.
Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.
Напередодні повідомлялося, шо колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Ліверпуль.