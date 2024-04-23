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Ліверпуль може очолити наставник Феєнорда

Сьогодні 18:10 141 0
Ліверпуль може очолити наставник Феєнорда
#Ліверпуль, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот може стати наступником Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво англійського клубу вже контактувало зі спеціалістом, і невдовзі відбудеться друга розмова.

Нагададаємо, раніше Ліверпуль хотів запротити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

Напередодні повідомлялося, шо колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека може очолити Ліверпуль.

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