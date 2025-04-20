Дубль Девіда допоміг Ліллю переграти Осер, Тулуза поступилась Реймсу в Лізі 1

У неділю, 20 квітня, відбулась низка матчів в межах 30 туру чемпіонату Франції.

Лілль на своєму полі завдяки дублю Джонатана Девіда переграв Осер. Брест вдесятьох не зміг уникнути поразки від Ланса, а видалення Маккензі завадило Тулузі набрати очки в поєдинку з Реймсом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

30 тур, 20 квітня

Реймс – Тулуза 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сібачо, 39

Видалення: Маккензі, 27

Лілль – Осер 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Меньє, 9, 2:0 – Девід, 43, 2:1 – Александру, 90+2 (автогол), 3:1 – Девід, 90+7

Брест – Ланс 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Ле-Мелу, 13, 1:1 – Кояліпу, 17, 1:2 – Ель Анауї, 45+7 (пен.), 1:3 – Саїд, 90

Ніцца – Андже 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Росаріо, 36, 2:0 – Абді, 47, 2:1 – Белхдім, 52

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора ПСЖ в межах 30 туру переграв Гавр, а Монако не зміг здолати Страсбург.