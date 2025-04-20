Юніорський чемпіонат світу U-18: реальний шанс для України на потрапляння в еліту

У неділю, 20 квітня, в угорському Секешфехерварі стартує чемпіонат світу з хокею серед юніорських команд (U-18) у Дивізіоні IA.

Це другий за силою дивізіон після елітного, де збірна України третій рік поспіль боротиметься за путівку в основний чемпіонат світу. Щоб опинитися в одній компанії з командами Канади, США, Швеції та Чехії, команді Олександра Бобкіна необхідно перемогти у своєму турнірі.

Потрібна тільки перемога

Згідно з регламентом, у Дивізіоні IA беруть участь шість збірних – команди, які посідають 11-16 місця у світовому рейтингу, оскільки в елітному дивізіоні виступають 10 найсильніших. На відміну від еліти, у цьому дивізіоні проводиться лише коловий турнір без плейоф: кожна з шести команд грає з усіма суперниками, загалом п’ять турів. Переможець підвищується у класі, а команда, що посіла останнє місце, вибуває до третього за силою – Дивізіону IB.

Суперниками збірної України на ЧС-2025 будуть команди Австрії, Угорщини, Данії, а також збірна Казахстану, яка вибула з елітного дивізіону, і Словенія, що піднялася з третього дивізіону.

ФХУ

Найуспішніша команда

Українська збірна з 18-річних хокеїстів є найуспішнішою в країні. Так, команда U-20 у січні 2025-го виграла чемпіонат світу у третьому за силою дивізіоні IB і повернулася до другого IA, де зіграє наступного сезону 2025/26. А "доросла" збірна лише за тиждень розпочне боротьбу в другому за силою турнірі після 8 років "занепаду" у третьому дивізіоні. Водночас 18-річні третій рік поспіль виступатимуть в IA.

Ба більше, якщо 2023-го команда ледь утрималася в другому дивізіоні, то у 2024-му вже серйозно боролася за місце в еліті, посівши підсумкове 2 місце в турнірній таблиці. Українці виграли чотири матчі в основний час і лише в грі проти збірної Німеччини поступилися в овертаймі, 1:2. У підсумку нашу і німецьку команди розділило лише одне очко – 13 проти 14.

У нинішньому ЧС-2025 німецьку команду замінить збірна Казахстану, яка вибула з еліти, і, за логікою, саме ця команда має стати основним суперником українців у боротьбі за потрапляння в дивізіон найсильніших. Адже команди Австрії, Угорщини та Данії українці в минулому сезоні впевнено обіграли, а словенці й зовсім тільки піднялися з третього дивізіону. Але... Річ у тім, що в U-18 специфічний турнір. Через вікові обмеження склад гравців щороку істотно змінюється. І щось прогнозувати досить складно.

Утім, українська команда, скоріше, претендуватиме на підвищення в класі, ніж на те, щоб боротися за виживання в нинішній лізі. У більш ніж половини гравців команди все ж є минулорічний досвід виступів у турнірі. І в Угорщину "синьо-жовті" вирушили в статусі одного з фаворитів планетарної першості.

ФХУ

BIP-тест і очікування перед ЧС

Головний тренер збірної України Олександр Бобкін залишився задоволеним підготовкою команди до нинішнього чемпіонату світу.

"Насамперед перед хлопцями стояло завдання приїхати фізично підготовленими, втім, як і зазвичай. Тому цього року ми заздалегідь оголосили, що після приїзду гравці здадуть BIP-тест (на основі човникового бігу) і повинні показати результат між 12,5 і 13,5 секундами. Це вважається середнім рівнем підготовки. На той момент цього було достатньо, оскільки все інше напрацьовували вже разом.

Всі хлопці вклалися в цей час, і є ті, хто побив рекорд, який тримався з літнього періоду підготовки одеського Шторму. Показали дуже високі результати Данило Скороход і Артем Ратушняк. З того, що я пам'ятаю, Артем взагалі поставив рекорд – 15,3 секунди", – зазначив тренер у коментарі Федерації хокею України.

Говорячи про ігрові кондиції хокеїстів, тренер наголосив:

"Непоганою виявилася товариська гра з угорцями, хлопці викладалися. Було трошки нам незвично, але й угорцям, адже грали на майданчику з нестандартними розмірами. Хлопці, які грають в Україні, звикли до таких арен, але більшість нашої команди з Європи, де грають на стандартному льоду.

Був в'язкий, нервовий матч. Обидві команди не виставляли свої оптимальні склади. Скажімо так, поступилися, і результат ми прийняли. Найважливіше, що ми отримали інформацію, поживу для роздумів, і після цього з тренерським штабом змогли вирішити, з ким підемо далі, а з ким попрощаємося".

Тренерському штабу збірної довелося розлучитися з трьома гравцями перед завершальним етапом підготовки до чемпіонату світу, але це в жодному разі не означає, що гравців "списують". Той же Клим Лучкін – дуже перспективний гравець, і в юнацькій, і в молодіжній збірній він ще себе проявить. Це один із тих гравців, який має гарне майбутнє у вітчизняних збірних, якщо продовжуватиме так само ставитися до хокею.

ФХУ

Що стосується Олександра Пєтухова, то, за словами тренера, це було складне рішення, тому що чотири гравці зіграли не краще за нього. Попри це, у тренерському штабі вирішили спиратися на тих, кого знають краще. Зрештою, Володимир Карпачов – дуже талановитий гравець, найкращий у Соколі-2007, але в Бобкіна не склалося взаєморозуміння з хокеїстом, розійшлися погляди на гру.

Більшість із Європи, двоє – з Північної Америки

З 22 гравців остаточного складу збірної України лише воротар Микита Олексієнко та нападник Ілля Шибінський представляють Північну Америку, команди США та Канади відповідно. Ще двоє – Данило Скороход і Савва Новіков – виступають у складі одеського "Шторму", а інші 18 гравців із європейських клубів.

При цьому, гравці до 18 років, зрозуміло, можуть вільно виїжджати з України, навіть не маючи на руках будь-яких пропозицій від закордонних клубів. Але завжди за першим покликом приїжджають у національну команду. Варто зазначити, що рівень патріотизму серед юних хокеїстів перебуває на дуже високому рівні.

Склад збірної України

Воротарі: Михайло Набойченко (Forus/Sandnes U20, Норвегія), Микита Олексієнко (Pittsburgh Stars U18 AAA, США), Ілля Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U18, Угорщина)

Захисники: Савелій Сухицький (Aosta, Італія), Микола Косарєв (Stavanger Oilers, Норвегія), Семен Стасюк (Verva Litvinov, Чехія), Гліб Петров (Plzeň U20, Чехія), Савва Новіков (Шторм, Україна), Єгор Остапенко (KooKoo U16, Фінляндія), Артур Кіреєв, (Forus/Sandnes U20, Норвегія).

Нападники: Михайло Гапоненко, Данило Кураєв, Матвій Шевцов (усі – Forus/Sandnes U20, Норвегія), Андрій Виставкін (HPK U20, Фінляндія), Данило Скороход (Шторм, Україна), Мирослав Спаскін, Артем Ратушняк (обидва – Dukla Jihlava U17, Чехія), Арсеній Воротеляк (Düsseldorfer EG U20, Німеччина), Данило Оліфірчук (Poruba RT Tora Mladá Boleslav U20, Чехія), Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U20, Чехія), Віктор Мельниченко (ZSC Lions U20, Швейцарія), Ілля Шибінський (Toronto Jr. Canadiens, Канада).

ФХУ

Календар матчів збірної України

Стартовий матч нашої збірної на турнірі, Україна – Угорщина, розпочнеться в неділю, 20 квітня, о 17:00 за київським часом.

20 квітня | 17:00 | Угорщина – Україна

21 квітня | 13:30 | Україна – Данія

– Данія 23 квітня | 13:30 | Україна – Австрія

– Австрія 24 квітня | 13:30 | Україна – Словенія

– Словенія 26 квітня | 20:30 | Казахстан – Україна

Де дивитися

Прямий ефір матчів чемпіонату світу за участю збірної України буде доступний на телеканалі "Суспільне Спорт" і на діджитал-платформі Суспільного. У повному обсязі турнір можна буде побачити на сайті iihf.tv.