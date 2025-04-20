Наставник Ліверпуля залишився незадоволеним діями команди в матчі проти Лестера: яка причина

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот, попри перемогу над Лестером у 33 турі Англійської Прем'єр-ліги, залишився незадоволений своїми гравцями, дорікнувши команді на слабку реалізацію моментів.

Слова тренера наводить ВВС.

"Так, було важко, але це очікувано, коли не реалізовуєш свої перші моменти. Атмосфера на стадіоні додала напруги – аншлаг, підтримка господарів. Але ми добре почали: за перші п’ять хвилин мали два серйозні моменти, а у другому таймі – створювали нагоди одну за одною.



Не думаю, що відтоді, як я тут, ми колись проводили матч із такою кількістю добрих моментів, жодного з яких ми не реалізували. У результаті нам знадобився стандарт, щоб забити – він не був таким вже й великим шансом, але Трент чудово завершив", – зазначив Слот.