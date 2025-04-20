Осасуна з дублем Будіміра перестріляла Вальядолід у результативному матчі 32 туру Ла Ліги

У неділю, 20 квітня, програма 32 туру іспанської Ла Ліги продовжилася чотирма матчами.

У першому поєдинку цього ігрового дня зійшлися Вальядолід та Осасуна, які видали дуже результативне протистояння. Головним героєм матчу став форвард памплонців Анте Будімір, який оформив дубль. Гості здобули перемогу з рахунком 3:2.

Потім пройдуть ще три гри: Вільярреал прийматиме Реал Сосьєдад, Севілья зіграє з Алавесом, а також центральний матч туру – Реал Мадрид проти Атлетика. Нагадаємо, що Андрій Лунін повернувся до заявки "бланкос".

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

32 тур, 20 квітня

Вальядолід – Осасуна 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Будімір, 0:2 – 34 Гарсія, 1:2 – 49 Моро, 1:3 – 60 Будімір (пенальті), 2:3 – 66 Сілла (пенальті).

17:15 Вільярреал – Реал Сосьєдад

19:30 Севілья – Алавес

22:00 Реал Мадрид – Атлетик

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, відбулися чотири матчі 32 туру Ла Ліги, в одном з яких Барселона видала неймовірний камбек, у той час, як Атлетико знову програв.