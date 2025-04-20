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Вілсон прокоментував сенсаційний виліт від 21-річного гравця в першому раунді ЧС-2025

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 08:14
Вілсон прокоментував сенсаційний виліт від 21-річного гравця в першому раунді ЧС-2025
Кайрен Вілсон (у сірому)
Instagram

Чинний чемпіон світу зі снукеру Кайрен Вілсон склав свої повноваження.

Свою поразку другий номер світового рейтингу не зміг виправдати, але похвалив суперника. Слова Кайрена цитує BBC.

"Це дуже важко прийняти, це справді боляче. Лей забив кілька неймовірних куль і зрештою взяв себе в руки. Він здається класним гравцем, і я бажаю йому всього найкращого.

Це був довгий сезон, я так багато зробив. Я пишаюся тим, як я впорався з цим, і сподіваюся, що дав вам, журналістам багато приводів для публікацій.

Ми всі намагаємося розвивати гру, зробити її популярнішою та допомогти молодому поколінню побачити, що це відмінний вид спорту, яким можна зайнятися", – сказав Кайрен. 

У матчі 1/16 фіналу англієць поступився 21-річному китайцю Лей Пейфаню.

Нагадаємо, раніше 49-річний Ронні О'Салліван пояснив, чому все ще грає попри свій солідний вік.

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Кайрен Вілсон

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