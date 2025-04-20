Абсолютна чемпіонка світу Фундора брутальним нокаутом захистила всі 5 поясів

Абсолютна чемпіонка світу Габріела Фундора (16-0, 8 КО) впевнено захистила титули в бою з мексиканкою Марилін Бадьйо (19-1, 3 КО).

Габріела нокаутувала суперницю в 7 раунді.

Починаючи з першого раунду Фундора успішно використовувала перевагу в зрості та довжині рук.

Марилін старалася шукати близький бій – марно. Габріела почала підключати комбінації, що ще більше ускладнило завдання для претендентки.

У сьомому раунді Бадьйо опинилася в нокдауні і відмовилася продовжувати бій.

Бокс – флайвейт (до 50,8 кг)

Габріела Фундора (США) – Марилін Бадьйо (Мексика) TKO7 (10)

NO MORE FOR MARILYN BADILLO!!! Gabriela Fundora successfully defends her undisputed titles in her first ever main event!!! pic.twitter.com/wQiIxbrHft — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) April 20, 2025

Зазначимо, що Габріела – рідна сестра відомого боксера Себастьяна Фундори, який нещодавно також нокаутував свого суперника.

23-річна спортсменка володіє титулами WBA, WBC, IBF, IBO та The Ring.

Нагадаємо, ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) нокаутував американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).