Абсолютна чемпіонка світу Фундора брутальним нокаутом захистила всі 5 поясів
Абсолютна чемпіонка світу Габріела Фундора (16-0, 8 КО) впевнено захистила титули в бою з мексиканкою Марилін Бадьйо (19-1, 3 КО).
Габріела нокаутувала суперницю в 7 раунді.
Починаючи з першого раунду Фундора успішно використовувала перевагу в зрості та довжині рук.
Марилін старалася шукати близький бій – марно. Габріела почала підключати комбінації, що ще більше ускладнило завдання для претендентки.
У сьомому раунді Бадьйо опинилася в нокдауні і відмовилася продовжувати бій.
Бокс – флайвейт (до 50,8 кг)
Габріела Фундора (США) – Марилін Бадьйо (Мексика) TKO7 (10)
Зазначимо, що Габріела – рідна сестра відомого боксера Себастьяна Фундори, який нещодавно також нокаутував свого суперника.
23-річна спортсменка володіє титулами WBA, WBC, IBF, IBO та The Ring.
Нагадаємо, ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) нокаутував американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).