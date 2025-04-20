Трент – про контракт з Ліверпулем: Не збираюсь вдаватись у подробиці

Фланговий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не став відповідати на запитання журналістів щодо ситуації з контрактом, який спливає влітку.

Слова футболіста наводить пресслужба "скаузерів".

"Як я і казав протягом усього сезону, я не збираюсь обговорювати цю тему та вдаватись у подробиці. Такі дні, як сьогодні, дуже важливі – ми виграли, я забив гол, ми беремо участь у чемпіонських перегонах. Ці спогади назавжди залишаться зі мною. Я радий бути частиною цього", – розповів Трент.

У поточному сезоні англієць взяв участь у 40 матчах за свій клуб, в яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

Зазначимо, що сьогодні гол Трента допоміг Ліверпулю здолати Лестер та відправити суперників у Чемпіоншип.

Раніше з'явилася інформація, що Александер-Арнольд близький до підписання контракту з Реалом, в який правий фулбек перейде на правах вільного агента влітку.