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Відомий інсайдер спростував домовленість Ліверпуля з Аморімом

Сьогодні 17:44 109 0
Відомий інсайдер спростував домовленість Ліверпуля з Аморімом
#Ліверпуль, #Спортинг, #Рубен Аморім

Джерело - Чемпіон.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо заявив, що головний тренер Спортинга Рубен Аморім не узгоджував з Ліверпулем жодних угод.

Про це Романо повідомив у своєму X (колишній твіттер).

"Рубен Аморім і Ліверпуль так і не уклали жодної угоди. Переговори відбулися як з кандидатом на пост головного тренера, але не було досягнуто згоди. Контакти з Ліверпулем в режимі очікування наразі", - написав Романо.

Чинний контракт Аморіма розрахований до 2026 року та передбачає суму викупу в розмірі 20 млн євро. Юрген Клопп повідомив, що залишить Ліверпуль після завершення сезону.

Раніше з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном, однак португалець спростував ці чутки.

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