Відомий інсайдер Фабріціо Романо заявив, що головний тренер Спортинга Рубен Аморім не узгоджував з Ліверпулем жодних угод.

Про це Романо повідомив у своєму X (колишній твіттер).

🚨 Rúben Amorim and Liverpool never had any agreement done/sealed. Talks took place as candidate on club’s list but it wasn’t agreed.



West Ham approached Amorím, as called by @David_Ornstein — nothing done/agreed also in this case.



Contacts with #LFC in stand-by at this stage. pic.twitter.com/I9XIBOVjyy