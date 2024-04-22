Джерело - Чемпіон.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо заявив, що головний тренер Спортинга Рубен Аморім не узгоджував з Ліверпулем жодних угод.

Про це Романо повідомив у своєму X (колишній твіттер).

"Рубен Аморім і Ліверпуль так і не уклали жодної угоди. Переговори відбулися як з кандидатом на пост головного тренера, але не було досягнуто згоди. Контакти з Ліверпулем в режимі очікування наразі", - написав Романо.

🚨 Rúben Amorim and Liverpool never had any agreement done/sealed. Talks took place as candidate on club’s list but it wasn’t agreed.



West Ham approached Amorím, as called by @David_Ornstein — nothing done/agreed also in this case.



Contacts with #LFC in stand-by at this stage. pic.twitter.com/I9XIBOVjyy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2024

Чинний контракт Аморіма розрахований до 2026 року та передбачає суму викупу в розмірі 20 млн євро. Юрген Клопп повідомив, що залишить Ліверпуль після завершення сезону.

Раніше з’явилася інформація про те, що Ліверпуль вже почав переговори з Рубеном, однак португалець спростував ці чутки.