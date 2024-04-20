Агробізнес прийме ФСК Маріуполь, Гірник-Спорт зустрінеться з Поділлям: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 20 квітня, відбудуться чотири матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Агробізнес прийме ФСК Маріуполь у "Чемпіонській" групі. У групі "Вибування" Гірник-Спорт зустрінеться з Поділлям, а МФК Металург зіграє проти Буковини.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

14:30 Агробізнес — ФСК Маріуполь

Група "Вибування":

12:00 МФК Металург — Буковина

12:45 Діназ — Вишгород Хуст

13:30 Гірник-Спорт — Поділля

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами.