Агробізнес прийме ФСК Маріуполь, Гірник-Спорт зустрінеться з Поділлям: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 20 квітня, відбудуться чотири матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Агробізнес прийме ФСК Маріуполь у "Чемпіонській" групі. У групі "Вибування" Гірник-Спорт зустрінеться з Поділлям, а МФК Металург зіграє проти Буковини.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 14:30 Агробізнес — ФСК Маріуполь
Група "Вибування":
- 12:00 МФК Металург — Буковина
- 12:45 Діназ — Вишгород Хуст
- 13:30 Гірник-Спорт — Поділля
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами.