Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, відбулося 2 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі. Карпати, які очолюють чемпіонат, поступилися Інгульцю, що розташувався на другому місці в турнірній таблиці. Підопічні Владислава Лупашка скоротили відставання від львів'ян до 5 очок.

Чемпіонат України - Перша ліга

5 тур, 19 квітня

"Чемпіонська" група

Прикарпаття — СК Полтава 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Хома, 1:1 - 32 Одарюк, 2:1 - 58 Кос, 3:1 - 66 Цюцюра

Карпати Львів — Інгулець 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Козак, 0:2 - 86 Богунов (пен), 1:2 - 90 Костенко

Нагадаємо, у минулому турі Карпати мінімально перемогли Лівий берег, а Прикарпаття на виїзді здолало Вікторію.