Дембеле — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Француз забив перший гол в переможному матчі парижан проти Барселони (1:4).

Футболіст обійшов у голосуванні півзахисника Боруссії Юліана Брандта, хавбека Баварії Йозуа Кімміха та гравця Реала Федеріко Вальверде.

Ousmane Dembélé picks up Player of the Week! 🌟@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/pUnnpjBAQi