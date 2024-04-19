Дембеле — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Вінгер ПСЖ Усман Дембеле став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба турніру.
Француз забив перший гол в переможному матчі парижан проти Барселони (1:4).
Футболіст обійшов у голосуванні півзахисника Боруссії Юліана Брандта, хавбека Баварії Йозуа Кімміха та гравця Реала Федеріко Вальверде.
Ousmane Dembélé picks up Player of the Week! 🌟@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/pUnnpjBAQi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2024
Гол Дембеле допоміг ПСЖ пройти Барселону та вийти в 1/2 фіналу ЛЧ. У півфіналі парижани зустрінуться з дортмундською Боруссією.
Півфінальні пари Ліги чемпіонів
- Реал Мадрид — Баварія Мюнхен
- Парі Сен-Жермен — Боруссія Дортмунд
Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал ЛЧ відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.