Дембеле — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Француз забив перший гол в переможному матчі парижан проти Барселони (1:4).

Футболіст обійшов у голосуванні півзахисника Боруссії Юліана Брандта, хавбека Баварії Йозуа Кімміха та гравця Реала Федеріко Вальверде.

Гол Дембеле допоміг ПСЖ пройти Барселону та вийти в 1/2 фіналу ЛЧ. У півфіналі парижани зустрінуться з дортмундською Боруссією.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів

Реал Мадрид — Баварія Мюнхен

Парі Сен-Жермен — Боруссія Дортмунд

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал ЛЧ відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.