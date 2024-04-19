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13.04.2024 13:00 714

Дембеле — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Сьогодні 18:42 105 0
Дембеле — найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів
#Дембеле, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Француз забив перший гол в переможному матчі парижан проти Барселони (1:4).

Футболіст обійшов у голосуванні півзахисника Боруссії Юліана Брандта, хавбека Баварії Йозуа Кімміха та гравця Реала Федеріко Вальверде.

Гол Дембеле допоміг ПСЖ пройти Барселону та вийти в 1/2 фіналу ЛЧ. У півфіналі парижани зустрінуться з дортмундською Боруссією.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів

  • Реал Мадрид — Баварія Мюнхен
  • Парі Сен-Жермен — Боруссія Дортмунд

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал ЛЧ відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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