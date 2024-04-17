ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Барселона вдома зазнала поразки від ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь французької команди. Господарям вдалося забити швидкий гол: з передачі Ламіла Ямала відзначився Рафінья.

У першому таймі гри каталонці залишилися в меншості: Рональд Араухо отримав червону картку. Перевагу в одного гравця гості реалізували на сороковій хвилині - Бредлі Баркола асистував Усману Дембеле, який в боротьбі з двома опонентами поцілив у праву дев’ятку воріт.

Після перерви Вітінья вивів вперед гостей. Гарний гол вийшов у виконанні гравця мадридського клубу.

А через сім хвилин у ворота господарів було призначено пенальті, яке реалізував Кілліан Мбаппе.

Далі Мбаппе встановив остаточний рахунок зустрічі, завершивши контрвипад своєї команди.

За сумою двох матчів ПСЖ святкував перемогу з рахунком 6:4 та вийшов до півфіналу турніру. Нагадаємо, що у першій зустрічі перемогу здобула Барселона - 3:2.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, матч-відповідь

16 квітня

Барселона - ПСЖ 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Рафінья, 1:1 -40 Дембеле, 1:2 - 54 Вітінья, 1:3 - 61 Мбаппе (пен), 1:4 - 89 Мбаппе

Барселона: Тер Штеген, Канселу (Жоау Фелікс 82), Кубарсі, Араухо, Кунде - Педрі (Торрес 61), Гюндоган, де Йонг (Лопес 82), Рафінья, Левандовський, Ямал (Мартінес 34)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес, Маркіньйос (с), Хакімі, Руїс (Асенсіо 77), Вітінья, Заїр-Емері (Угарте 80), Баркола (Лі Кан Ін 77), Мбаппе, Дембеле (Коло Муані 88)

Попередження: Мартінес 41, Левандовський 50, Гюндоган 65, Рафінья 90+7, Лопес 90+8 - Мбаппе 41, Руїс 45+1, Маркіньйос 62, Доннарумма 87

Вилучення: Араухо 29, Хаві (головний тренер) 56

ПСЖ у півфіналі турніру зіграє проти дортмундської Боруссії, яка пройшла Атлетико. Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.