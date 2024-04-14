Арсенал Зінченка прийматиме Астон Віллу, Ліверпуль зіграє з Кристал Пелес: розклад матчів 33 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, відбудеться три матчі Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Зокрема Арсенал українського футболіста Олександра Зінченка зіграє вдома з Астон Віллою. Ліверпуль зіграє з Кристал Пелес. А Вест Гем визначить сильнішого у зустрічі з Фулгемом.

Розклад матчів чемпіонату Англії з футболу на 14 квітня

16:00*. Вест Гем — Фулгем

16:00. Ліверпуль — Кристал Пелес

18:30. Арсенал — Астон Вілла

*Початок ігор — за київським часом

Нагадаємо, напередодні Борнмут українця Іллі Забарного відібрав очки у Манчестер Юнайтед, а Ман Сіті розгромив Лутон.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Зінченко зустрівся з хлопчиком з Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама.