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07.04.2024 07:40 1018

Зінченко зустрівся з хлопчиком із Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама

Сьогодні 13:30 95 0
Зінченко зустрівся з хлопчиком із Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама
ROMCHYK
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко зустрівся з Романом Олексівим, 8-річним хлопчиком з Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама, а він сам отримав важкі опіки всього тіла.

Про це повідомляється у соцмережах проєкту ROMCHYK.

Зазначається, що футболіст запросив Романа до себе додому і подарував свою футболку "канонірів" з автографом.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ROMCHYK | Short Film (@romchyk.thefilm)

Олександр також підтримав збір на виробництво короткометражного фільму про життя хлопчика. 

Нагадаємо, нещодавно Зінченко розповів, що він готовий піти на фронт захищати Україну. На ці слова скептично відреагував відомий івуарійський футболіст.

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