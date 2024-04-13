Зінченко зустрівся з хлопчиком із Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко зустрівся з Романом Олексівим, 8-річним хлопчиком з Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама, а він сам отримав важкі опіки всього тіла.

Про це повідомляється у соцмережах проєкту ROMCHYK.

Зазначається, що футболіст запросив Романа до себе додому і подарував свою футболку "канонірів" з автографом.

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Олександр також підтримав збір на виробництво короткометражного фільму про життя хлопчика.

Нагадаємо, нещодавно Зінченко розповів, що він готовий піти на фронт захищати Україну. На ці слова скептично відреагував відомий івуарійський футболіст.