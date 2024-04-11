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06.04.2024 10:01 1047

Жоелінтон підписав довгостроковий контракт із Ньюкаслом

Сьогодні 19:09 86 0
Жоелінтон підписав довгостроковий контракт із Ньюкаслом
#Жоелінтон, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ньюкасла Жоелінтон підписав довгостроковий контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Термін нової угоди не розголошується. Бразильський гравець приєднався до Ньюкасла у 2019 році з Гоффенгайма за рекордну на той час суму трансферу клубу — 40 млн фунтів. Футболіст провів за англійський клуб 180 матчів за "сорок", забивши 25 голів та віддавши 15 асистів.

У нинішньому сезоні Жоелінтон провів за Ньюкасл 23 матчі, забив 3 голи та 4 асисти.

Раніше стало відомо, що нападник "сорок" та збірної Швеції Александер Ісак не планує покидати свій клуб.

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