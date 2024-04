Жоелінтон підписав довгостроковий контракт із Ньюкаслом

Півзахисник Ньюкасла Жоелінтон підписав довгостроковий контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Термін нової угоди не розголошується. Бразильський гравець приєднався до Ньюкасла у 2019 році з Гоффенгайма за рекордну на той час суму трансферу клубу — 40 млн фунтів. Футболіст провів за англійський клуб 180 матчів за "сорок", забивши 25 голів та віддавши 15 асистів.

✍️ We are delighted to announce that Joelinton has signed a new long-term deal with the club!



Congratulations, Joey! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/63ngkoS0Uc