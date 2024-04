Ісак визначився зі своїм майбутнім клубом

Нападник Ньюкасла та збірної Швеції Александер Ісак розповів, що він не планує покидати свій клуб.

Про це повідомляє журналіст Марк Дуглас.

NEW: In-form Alexander Isak pledges future to #nufc. ⚫️⚪️⚫️



'I came here for the project, I love playing for #nufc'



Amid talk of player trading this summer, #afc & #thfc credited with interest. But he's staying - and says 'Europe is the target' https://t.co/UTQ6u0P0NA