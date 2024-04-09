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Жезуш — про вилучення: Роналду втрачає емоційну концентрацію та розум, коли програє

Сьогодні 11:00 78 0
Жезуш — про вилучення: Роналду втрачає емоційну концентрацію та розум, коли програє
#Кріштіану Роналду

Джерело - O Jogo.

Головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш прокоментував удар суперника та вилучення португальського півзахисника Аль-Насра Кріштіану Роналду в 1/2 фіналу Суперкубку Саудівської Аравії-2023 з футболу сезону-2023/24.

Слова земляка футболіста наводить O Jogo.

"Роналду – один із важливих гравців світу та приклад для наслідування. Але за своєї кар'єри він не раз демонстрував, що не любить програвати. Тому для нього природно втрачати голову, коли вйого комнада поступається в рахунку.

Також Кріштіану втрачає емоційну концентрацію та розум в таких матчах", – заявив португальський наставник.

Нагадаємо, на 86-й хвилині зустрічі португалець отримав пряму червону картку за те, що вдарив одного із суперників по обличчю. Арбітр підбіг до місця події та вилучив Кріштіану. Роналду у відповідь замахнувся на рефері, але удару не завдав.

Відео

Ronaldo got a red and the first thing they do it start Messi chants😭😭😭UNREAL fanbase icl😂😂😂 pic.twitter.com/PS94QeoJRV

— The CR7 Timeline (@LM10_BLAUGRANA) April 9, 2024

Матч відбулася у ніч з 8 на 9 квітня, суперником був Аль-Хіляль, який переміг — 2:1.

Раніше ми повідомляли, що Кріштіану зробив 5 гольових дій за один тайм. 

Напередодні Роналду сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України.

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