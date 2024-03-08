Роналду сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України

Джерело - Чемпіон.

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду перед вечором боксу в Ер-Ріяді сфотографувався з російським боксером Магомедом Курбановим, який був у футболці з написом "Русская медная компания".

Ця компанія належить російському мільярдеру Ігорю Алушкіну, який є спонсором батальйону "Урал", що воює в Україні.

Раніше Курбанов вийшов у цій футболці на церемонію зважування перед поєдинком з узбекистанцем Ісраїлом Мадрімовим за пояс WBA в першій напівсередній вазі.

Зазначимо, що головним хедлайнером вечора боксу буде бій між Ентоні Джошуа та Франсісом Нганну, який відбудеться 8 березня. Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів.

В цьому сезоні Кріштіану Роналду провів за Аль-Наср 21 матч, забив 22 голи та віддав 9 гольових передач.