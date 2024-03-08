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Роналду сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України

Сьогодні 18:04 239 0
Роналду сфотографувався з російським боксером, який одягнув футболку спонсора війни проти України
#Ентоні Джошуа, #Нганну, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду перед вечором боксу в Ер-Ріяді сфотографувався з російським боксером Магомедом Курбановим, який був у футболці з написом "Русская медная компания". 

Ця компанія належить російському мільярдеру Ігорю Алушкіну, який є спонсором батальйону "Урал", що воює в Україні.

Раніше Курбанов вийшов у цій футболці на церемонію зважування перед поєдинком з узбекистанцем Ісраїлом Мадрімовим за пояс WBA в першій напівсередній вазі.

Зазначимо, що головним хедлайнером вечора боксу буде бій між Ентоні Джошуа та Франсісом Нганну, який відбудеться 8 березня. Напередодні боксери провели фінальну дуель поглядів.

В цьому сезоні Кріштіану Роналду провів за Аль-Наср 21 матч, забив 22 голи та віддав 9 гольових передач.

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