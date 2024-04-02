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Роналду зробив 5 гольових дій за один тайм

Вчора 23:40 173 0
Роналду зробив 5 гольових дій за один тайм
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду записав на свій рахунок 5 результативних дій у матчі 26 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Абхи. 

Португалець забив три голи та віддав своїм партнерам дві гольові передачі. Для цього йому вистачило якихось 44 хвилин.

Відео голів Кріштіану

Втім, на другий тайм Роналду не вийшов. Ймовірно, заміна Кріштіану пов’язана з бажанням заощадити сили перед наступним матчем, який відбудеться вже у п’ятницю, 5 квітня. 

Нагадаємо, що в попередньому турі Кріш також забив три голи. Наразі на рахунку форварда 5-разового володаря "Золотого м’яча" вже 65 хет-триків, більшість з яких він оформив після 30 років. 

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