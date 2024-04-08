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Президент Наполі намагається переконати Конте очолити команду

Сьогодні 19:06 92 0
Президент Наполі намагається переконати Конте очолити команду
Фото: Getty Images
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Антоніо Конте

Джерело - Чемпіон.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс має намір за будь-яку ціну переконати колишнього тренера Інтера та Ювентуса Антоніо Конте очолити неаполітанців.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Функціонер запропонував Конте великий контракт та чекатиме відповіді італійського наставника, перш ніж запрошувати іншого тренера.

Останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року. Нещодавно повідомлялося про зацікавленість Баварії у послугах Конте. 

У 31 турі італійської Серії А Наполі переграв Монцу на виїзді. Наразі команда посідає 7 сходинку в турнірній таблиці.

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