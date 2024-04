Президент Наполі намагається переконати Конте очолити команду

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс має намір за будь-яку ціну переконати колишнього тренера Інтера та Ювентуса Антоніо Конте очолити неаполітанців.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Функціонер запропонував Конте великий контракт та чекатиме відповіді італійського наставника, перш ніж запрошувати іншого тренера.

#Napoli are pushing hard to try to convince Antonio #Conte, who still is Aurelio #DeLaurentiis’ main target as new coach. ADL has offered a very important contract to the former Inter and Juve coach. Napoli will wait for Conte’s answer before to sign another coach. #transfers