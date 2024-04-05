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Гравці Полісся не знали, що робити на футбольному полі: відомий тренер розкритикував «вовків»

Сьогодні 23:11 80 0
Гравці Полісся не знали, що робити на футбольному полі: відомий тренер розкритикував «вовків»
#Полісся

Джерело - Sport.ua.

Український тренер Сергій Ковалець вважає, що дії гравців Полісся у півфінальному матчі з Ворсклою були інертними. 

Своїми думками про гру житомирців екснаставник молодіжної збірної України розповів в інтерв’ю Sport.ua. 

"Я був на цьому матчі, уважно спостерігаючи за діями суперників по другому півфіналі. Чесно кажучи, у діях гравців Полісся у першому таймі я не побачив емоцій. Чи це було пов'язане з надмірним хвилюванням, чи ще з чимось – мені важко сказати.

На стадіоні було досить багато глядачів, однак складалося таке враження, що гравці Полісся не знали, що робити на футбольному полі. Навіть вболівальники, які сиділи на трибуні поряд зі мною, дивувались: де ж емоції, де пресинг, де бажання перемогти? Адже Полісся грало вдома.

Зробивши серію замін, Шищенко непогано освіжив гру, і реалізуй пенальті Будківський, все могло б повернутись інакше. Можливо, ми з вами говорили б про зовсім інший результат. Але відмінно відпрацював воротар Ісенко, який вивів Ворсклу у фінал. З чим я полтавців і вітаю. Тож тепер у Рівному очікується цікавий поєдинок за почесний трофей", — сказав Ковалець. 

Полісся ще не здобуло жодної перемоги цього року. Попри зміну тренера, "вовки" поступилися у кожному з трьох матчів після звільнення Юрія Калитвинцева. 

Ворскла зіграє у фіналі з Шахтарем, який напередодні розгромив Чорноморець завдяки індивідуальному перфомансу Судакова. Матч за Кубок України відбудеться 15 травня у Рівному. 

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