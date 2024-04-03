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Шахтар — Чорноморець 4:1: огляд півфіналу Кубку України

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Шахтар — Чорноморець 4:1: огляд півфіналу Кубку України
#Кубок України, #Чорноморець, #Шахтар Донецьк, #Кубок України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар обіграв одеський Чорноморець у півфіналі Кубку України.

Кубок України
1/2 фіналу, 3 квітня

 Шахтар (Донецьк) — Чорноморець (Одеса) 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Сікан, 1:1 - 18 Штогрин, 2:1 - 44 Бондаренко (пен), 3:1 - 52 Судаков, 4:1 - 79 Судаков

Шахтар: Різник, Бондар, Егіналду (68 Зубков), Криськів, Судаков (81 Гомес), Сікан (68 Траоре), Азаров (46 Педріньйо), Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля, Кевін (68 Степаненко)

Чорноморець: Варакута, Путря (к), Салюк, Гучек (86 Гучек), Єрмаков, Васильєв, Брагару (86 Шаповал), Авагімян, Штогрін, Бойчук (86 Ієде), Бадібанга (86 Альваренга)

Попередження: 16 Азаров

Другий фіналіст визначиться у четвер, 4 квітня, в матчі Полісся — Ворскла (початок — о 18:00 за київським часом).

Раніше стало відоме місце проведення фінального матчу турніру, який відбудеться 15 травня.

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