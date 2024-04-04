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Спортивний директор Ювентуса готовий підписати контракт із Наполі

Сьогодні 13:15 119 0
Спортивний директор Ювентуса готовий підписати контракт із Наполі
#Наполі, #Ювентус, #Джованні Манна

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор Ювентуса Джованні Манна близький до підписання контракту з Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Неаполітанці підготували для функціонера 5-річну угоду. Манна покине туринський клуб вже цього літа. У Наполі Джованні обійматиме посаду футбольного директора.

Раніше повідомлялося, що президент "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс хоче бачити колишнього наставника Інтера та Ювентуса Антоніо Конте головним тренером команди.

У 30 турі італійської Серії А Наполі вдома зазнав розгромної поразки від Аталанти. Наразі команда посідає 8 сходинку в турнірній таблиці.

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