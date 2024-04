Спортивний директор Ювентуса Джованні Манна близький до підписання контракту з Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Неаполітанці підготували для функціонера 5-річну угоду. Манна покине туринський клуб вже цього літа. У Наполі Джованні обійматиме посаду футбольного директора.

🔵🔐 Giovanni Manna, set to sign five year deal at Napoli as new director - as all documents are ready.



He's leaving Juventus as the end of the season, as expected. pic.twitter.com/ELTPj3DwIm