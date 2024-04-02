Директор Ювентуса працюватиме в Наполі

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор туринського Ювентуса Джованні Манна вже влітку може перебратися в Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔵 Giovanni Manna, main candidate to be the new Director of Football at Napoli starting from next season.



Contacts took place as per reports in Italy, and Manna is expected to become the new director for Napoli’s project. pic.twitter.com/j8qi6LNv4q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024

Зазначається, що керівництво неаполітанців вже контактувало зі спеціалістом і він є головним кандидатом на посаду футбольного директора клубу.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче бачити колишнього наставника Інтера та Ювентуса Антоніо Конте головним тренером команди.

У 30 турі італійської Серії А Наполі вдома зазнав розгромної поразки від Аталанти. Наразі команда посідає 8 сходинку в турнірній таблиці.