Директор Ювентуса працюватиме в Наполі

Джерело - Чемпіон.
Спортивний директор туринського Ювентуса Джованні Манна вже влітку може перебратися в Наполі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
🚨🔵 Giovanni Manna, main candidate to be the new Director of Football at Napoli starting from next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024
Contacts took place as per reports in Italy, and Manna is expected to become the new director for Napoli’s project. pic.twitter.com/j8qi6LNv4q
Зазначається, що керівництво неаполітанців вже контактувало зі спеціалістом і він є головним кандидатом на посаду футбольного директора клубу.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче бачити колишнього наставника Інтера та Ювентуса Антоніо Конте головним тренером команди.
У 30 турі італійської Серії А Наполі вдома зазнав розгромної поразки від Аталанти. Наразі команда посідає 8 сходинку в турнірній таблиці.