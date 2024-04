Директор Ювентуса працюватиме в Наполі

Спортивний директор туринського Ювентуса Джованні Манна вже влітку може перебратися в Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔵 Giovanni Manna, main candidate to be the new Director of Football at Napoli starting from next season.



Contacts took place as per reports in Italy, and Manna is expected to become the new director for Napoli’s project. pic.twitter.com/j8qi6LNv4q