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Директор Ювентуса працюватиме в Наполі

Сьогодні 14:20 142 0
Директор Ювентуса працюватиме в Наполі
#Наполі, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор туринського Ювентуса Джованні Манна вже влітку може перебратися в Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво неаполітанців вже контактувало зі спеціалістом і він є головним кандидатом на посаду футбольного директора клубу.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче бачити колишнього наставника Інтера та Ювентуса Антоніо Конте головним тренером команди.

У 30 турі італійської Серії А Наполі вдома зазнав розгромної поразки від Аталанти. Наразі команда посідає 8 сходинку в турнірній таблиці.

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