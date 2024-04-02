Наполі може очолити колишній тренер Інтера та Ювентуса

Джерело - Tuttosport.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс планує запросити колишнього наставника Інтера та Ювентуса Антоніо Конте на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Tuttosport.

Зазначається, що в контракті передбачена заробітна плата розміром 8 млн євро на рік. Останнім місцем роботи італійського спеціаліста був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про зацікавленість Баварії у послугах Конте.

У 30 турі італійської Серії А Наполі вдома зазнав розгромної поразки від Аталанти. Наразі команда посідає 8 сходинку в турнірній таблиці.