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Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу

Сьогодні 00:45 88 0
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - NV.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний був визнаний найкращим гравцем у матчі проти Крістал Пелас (1:0) у Англійській Прем'єр-лізі з футболу сезону 2023/24.

Після гри англійський клуб присвятив футболістові збірної України пост у офіційному акаунті X (колишній Twitter), зробивши йому комплімент.

"Він топгравець і буде ставати тільки кращим. Я сподіваюся, що ми зможемо втримати його цього літа", "Один із найкращих гравців, яких ми коли-небудь мали", "Майбутній капітан Манчестер Юнайтед", — відреагували вболівальники у коментарях.

 Наразі Борнмут знаходиться на 11-й сходинці в турнірній таблиці.

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