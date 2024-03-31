Головне
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 01:49 56941 10
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 17:12 104072
Франківськ вдруге поспіль виграв золото жіночої Суперліги
Сьогодні 16:33 1503
Минай розписав нічию з Олександрією у 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 1643
Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги
Сьогодні 14:36 358
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Сьогодні 11:48 252
Богачук – Мендоса: огляд бою
Сьогодні 11:19 591
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Сьогодні 11:17 381
Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю
Сьогодні 08:02 21117
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
Сьогодні 02:13 13682 1
Прямі трансляції

Забарний: Я думав повернутися і піти воювати

Сьогодні 17:38 142 0
Забарний: Я думав повернутися і піти воювати
#Ілля Забарний

Джерело - The Times.

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний заявив, що хотів повернутися в Україну та піти воювати.

Думками про ситуацію в країні футболіст поділився в інтерв'ю The Times.

"Важко, коли я виходжу на поле, подивившись новини, а там ракета щойно влучила в будівлю. Люди гинуть, мої люди, щодня. Я був у Києві, коли війна почалася. Я знаю, як це — почути сигнал тривоги. Я знаю, як це страшно для всіх. Тож я подумав, що я можу зробити найкраще для своєї країни? 

Я думав про те, щоб повернутися і піти воювати. Я можу просто взяти зброю і навчитися. Я можу сказати: "Стоп, я не хочу грати у футбол". Але ні, я маю грати. Я потрібен українському народу, щоб розповісти світові правду.

Я фінансово допомагаю нашим військовим, нашим людям, моїм друзям, які йдуть на війну і захищають нашу країну. Це Трибуна Героїв. Ми допомагаємо їхнім сім'ям, тому що вони самотні ", - сказав Забарний

В останньому матчі Англійської Прем'єр-ліги Забарний допоміг Борнмуту здолати Евертон Миколенка.

У поточному сезоні він не пропустив жодної гри свого клубу і відзначився 1 забитим м'ячем.

Коментарі ()
Популярне зараз
Богачук – Мендоса: Як це було Богачук – Мендоса: Як це було 8243
Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю 21117
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції 5992 1
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 104072
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу 13682 1
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC 56941 10
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93642
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6551 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106273
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37995
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321572
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45925