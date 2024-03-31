Забарний: Я думав повернутися і піти воювати

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний заявив, що хотів повернутися в Україну та піти воювати.

Думками про ситуацію в країні футболіст поділився в інтерв'ю The Times.

"Важко, коли я виходжу на поле, подивившись новини, а там ракета щойно влучила в будівлю. Люди гинуть, мої люди, щодня. Я був у Києві, коли війна почалася. Я знаю, як це — почути сигнал тривоги. Я знаю, як це страшно для всіх. Тож я подумав, що я можу зробити найкраще для своєї країни?

Я думав про те, щоб повернутися і піти воювати. Я можу просто взяти зброю і навчитися. Я можу сказати: "Стоп, я не хочу грати у футбол". Але ні, я маю грати. Я потрібен українському народу, щоб розповісти світові правду.

Я фінансово допомагаю нашим військовим, нашим людям, моїм друзям, які йдуть на війну і захищають нашу країну. Це Трибуна Героїв. Ми допомагаємо їхнім сім'ям, тому що вони самотні ", - сказав Забарний