Анчелотті: Я задоволений 9 днями підготовки до гри з Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений графіком команди напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
Слова італійського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Це футбол, я задоволений дев'ятьма днями на підготовку до гри з Сіті. У нас є невелика перевага, так... Але це не вплине на гру. У нас є час, щоб підготуватися до гри, і ми зробимо все можливе", - сказав Анчелотті.
⚪️🗓 Ancelotti on Guardiola's comments about the schedule: "This is football, I'm happy with nine days to prepare City game. We have a small advantage yes...".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
"But this won't influence the game. We have time to prepare the game and we'll do our best". pic.twitter.com/Ym2pp75fUd
Напередодні Жузеп Гвардіола був розлючений розкладом матчів "містян" напередодні протистояння з мадридським клубом.
Нагадаємо, що матч перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал - Манчестер Сіті відбудеться 9 квітня, початок - о 22:00 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу ЛЧ.