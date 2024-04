Анчелотті: Я задоволений 9 днями підготовки до гри з Манчестер Сіті

Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений графіком команди напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Слова італійського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

⚪️🗓 Ancelotti on Guardiola's comments about the schedule: "This is football, I'm happy with nine days to prepare City game. We have a small advantage yes...".



"But this won't influence the game. We have time to prepare the game and we'll do our best". pic.twitter.com/Ym2pp75fUd