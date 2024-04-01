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Анчелотті: Я задоволений 9 днями підготовки до гри з Манчестер Сіті

Сьогодні 13:22 161 0
Анчелотті: Я задоволений 9 днями підготовки до гри з Манчестер Сіті
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений графіком команди напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Слова італійського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Це футбол, я задоволений дев'ятьма днями на підготовку до гри з Сіті. У нас є невелика перевага, так... Але це не вплине на гру. У нас є час, щоб підготуватися до гри, і ми зробимо все можливе", - сказав Анчелотті.

Напередодні Жузеп Гвардіола був розлючений розкладом матчів "містян" напередодні протистояння з мадридським клубом.

Нагадаємо, що матч перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал - Манчестер Сіті відбудеться 9 квітня, початок - о 22:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу ЛЧ.

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