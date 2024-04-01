Анчелотті: Я задоволений 9 днями підготовки до гри з Манчестер Сіті

Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений графіком команди напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Слова італійського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Це футбол, я задоволений дев'ятьма днями на підготовку до гри з Сіті. У нас є невелика перевага, так... Але це не вплине на гру. У нас є час, щоб підготуватися до гри, і ми зробимо все можливе", - сказав Анчелотті.