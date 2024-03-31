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Гвардіола – про матч із Реалом: Ми граємо кожні три дні, а у мадридців – 9 діб на підготовку

Футболісти Ман Сіті дуже втомилися
Сьогодні 13:50 322 0
Гвардіола – про матч із Реалом: Ми граємо кожні три дні, а у мадридців – 9 діб на підготовку
#Жузеп Гвардіола

Джерело - Manchester Evening News.

Головний тренер Жузеп Гвардіола розлючений розкладом матчів Манчестер Сіті напередодні протистояння з Реал Мадрид у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

Його коментар публікує Manchester Evening News.

"Ми граємо кожні три дні. Такий календар завжди у нас. А Реал має дев'ять днів на підготовку до нас. Дев'ять!

Ми багато разів грали у чвертьфіналах. І щоразу після матчу-відповіді в середу змушені виходити на поле в суботу. Постійно. Ти граєш на виїзді - наприклад, у Дортмунді. Повертаєшся у четвер увечері, а в п'ятницю потягом чи літаком дістаєшся до Лондона, витрачаєш на це чотири або п'ять годин. І в суботу ми граємо проти Ліверпуля, Челсі чи будь-якої іншої прекрасної команди.

Ми дуже втомилися", - журиться іспанський наставник.

31 березня Ман Сіті зіграє проти Арсеналу, 3 квітня - з Астон Віллою, 6 квітня - проти Крістал Пелас. 9 квітня на Сіті чекає гостьовий матч проти Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що український голкіпер Реалу Андрій Лунін потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу ЛЧ.

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