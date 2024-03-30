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Шахтар та Оболонь оголосили склади на матч 22 туру УПЛ

Сьогодні 12:03 99 0
Шахтар та Оболонь оголосили склади на матч 22 туру УПЛ
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - УПЛ ТБ.

Оболонь прийме Шахтар у матчі 22 туру чемпіонату України. 

Початок гри запланований на 13:00, трансляція буде доступна на УПЛ ТБ. 

Стартові склади команд: 

Оболонь: Кичак, Прокопенко, Дубко, Карась, Лук’янчук, Грисьо, Мороз, Запорожець, Черненко, Суханов, Краснопір. 

Запасні: Федорівський, Рибка, Осман, Нагієв, Вовкун, Слободян, Косовський, Груша, Вишневський, Тарануха, Лях, Козлов. 

Шахтар: Різник, Азаров, Бондар, Матвієнко, Конопля, Бондаренко, Криськів, Судаков, Кевін, Сікан, Швед. 

Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналду, Гочолеішвілі, Келсі, Цуканов, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон, Лацабідзе. 

Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила, що матч відбудеться без глядачів. 

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