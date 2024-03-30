Шахтар та Оболонь оголосили склади на матч 22 туру УПЛ

Джерело - УПЛ ТБ.
Оболонь прийме Шахтар у матчі 22 туру чемпіонату України.
Початок гри запланований на 13:00, трансляція буде доступна на УПЛ ТБ.
Стартові склади команд:
Оболонь: Кичак, Прокопенко, Дубко, Карась, Лук’янчук, Грисьо, Мороз, Запорожець, Черненко, Суханов, Краснопір.
Запасні: Федорівський, Рибка, Осман, Нагієв, Вовкун, Слободян, Косовський, Груша, Вишневський, Тарануха, Лях, Козлов.
Шахтар: Різник, Азаров, Бондар, Матвієнко, Конопля, Бондаренко, Криськів, Судаков, Кевін, Сікан, Швед.
Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналду, Гочолеішвілі, Келсі, Цуканов, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон, Лацабідзе.
Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила, що матч відбудеться без глядачів.