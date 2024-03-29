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Гра Оболонь - Шахтар пройде без глядачів

Квитки, придбані на цей поєдинок, можна буде обміняти
Сьогодні 15:17 92 0
Гра Оболонь - Шахтар пройде без глядачів
Фото - ПФЛ
#Оболонь, #Шахтар

Джерело - ФК Оболонь.

Матч 22-го туру Української-Прем'єр ліги з футболу Оболонь (Київ) - Шахтар (Донецьк) 30 березня у столиці відбудеться без глядачів.

Початок гри було заплановано на 13:00 за київським часом.

Про це повідомляє київська команда у Facebook.

Рішенням Київської міської військової адміністрації про обмеження проведення заходів у столиці, які передбачають участь значної кількості людей. 

Квитки, придбані на цей поєдинок, можна буде обміняти на квитки відразу двох домашніх матчів "біло-зелених". 

Раніше стало відомо, що форвард Шахтаря може перейти в Динамо Х’юстон.

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