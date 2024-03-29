Гра Оболонь - Шахтар пройде без глядачів

Джерело - ФК Оболонь.
Матч 22-го туру Української-Прем'єр ліги з футболу Оболонь (Київ) - Шахтар (Донецьк) 30 березня у столиці відбудеться без глядачів.
Початок гри було заплановано на 13:00 за київським часом.
Про це повідомляє київська команда у Facebook.
Рішенням Київської міської військової адміністрації про обмеження проведення заходів у столиці, які передбачають участь значної кількості людей.
Квитки, придбані на цей поєдинок, можна буде обміняти на квитки відразу двох домашніх матчів "біло-зелених".
Раніше стало відомо, що форвард Шахтаря може перейти в Динамо Х’юстон.