Гра Оболонь - Шахтар пройде без глядачів

Квитки, придбані на цей поєдинок, можна буде обміняти

Джерело - ФК Оболонь.

Матч 22-го туру Української-Прем'єр ліги з футболу Оболонь (Київ) - Шахтар (Донецьк) 30 березня у столиці відбудеться без глядачів.

Початок гри було заплановано на 13:00 за київським часом.

Про це повідомляє київська команда у Facebook.

Рішенням Київської міської військової адміністрації про обмеження проведення заходів у столиці, які передбачають участь значної кількості людей.

Квитки, придбані на цей поєдинок, можна буде обміняти на квитки відразу двох домашніх матчів "біло-зелених".

Раніше стало відомо, що форвард Шахтаря може перейти в Динамо Х’юстон.