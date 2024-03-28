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Девіс відмовився підписувати новий контракт із Баварією

Сьогодні 13:48 99 0
Девіс відмовився підписувати новий контракт із Баварією
#Баварія, #Реал Мадрид, #Альфонсо Девіс

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс відмовився продовжувати контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Остаточне рішення щодо продовження кар'єри канадець прийме в найближчі тижні. Про це відомо Реалу, який раніше усно погодив два варіанти переходу Девіса.

Зазначається, що мадридці готові розпочати переговори про трансфер гравця з Баварією, зробивши стартову пропозицію.

Чинний контракт Альфонсо Девіса з мюнхенцями розрахований до 30 червня 2025 року. Канадець у нинішньому сезоні відіграв за Баварію 31 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.

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