Джерело - Чемпіон.
Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс відмовився продовжувати контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Остаточне рішення щодо продовження кар'єри канадець прийме в найближчі тижні. Про це відомо Реалу, який раніше усно погодив два варіанти переходу Девіса.
Зазначається, що мадридці готові розпочати переговори про трансфер гравця з Баварією, зробивши стартову пропозицію.
🚨⚪️ Davies won’t sign new deal at Bayern now, Real Madrid are aware of the situation.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2024
Decision will be made in the next weeks but it’s tense situation.
If no extension is agreed, Davies will leave this summer.
❗️ Real, prepared to open talks with Bayern with opening bid. pic.twitter.com/CLZKf3YSZh
Чинний контракт Альфонсо Девіса з мюнхенцями розрахований до 30 червня 2025 року. Канадець у нинішньому сезоні відіграв за Баварію 31 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Барселона бажає перехопити Девіса у "вершкових".