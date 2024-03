Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс відмовився продовжувати контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Остаточне рішення щодо продовження кар'єри канадець прийме в найближчі тижні. Про це відомо Реалу, який раніше усно погодив два варіанти переходу Девіса.

Зазначається, що мадридці готові розпочати переговори про трансфер гравця з Баварією, зробивши стартову пропозицію.

🚨⚪️ Davies won’t sign new deal at Bayern now, Real Madrid are aware of the situation.



Decision will be made in the next weeks but it’s tense situation.



If no extension is agreed, Davies will leave this summer.



❗️ Real, prepared to open talks with Bayern with opening bid. pic.twitter.com/CLZKf3YSZh