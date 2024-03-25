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Реал домовився з Девісом - The Athletic

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Реал домовився з Девісом - The Athletic
#Баварія, #Реал Мадрид

Джерело - The Athletic.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс усно погодив два варіанти переходу до мадридського Реала.

Про це повідомляє The Athletic.

23-річний канадець готовий приєднатися до "вершкових" після завершення цього сезону або влітку 2025 року, коли закінчиться його контракт із Баварією.

Баварія збирається продати Девіса вже найближчого літа, якщо не зможе укласти з ним новий контракт. У березні 2024 року сторони вели переговори, але так і не зуміли дійти згоди щодо продовження угоди.

Чинний контракт канадця з мюнхенцями розрахований до 30 червня 2025 року. Альфонсо у нинішньому сезоні відіграв за Баварію 31 матч, забив один гол та віддав три результативні передачі.

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