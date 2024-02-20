Барселона бажає перехопити Девіса в Реала

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона хоче підписати лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса.
Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.
Спортивний директор синьо-гранатових Деку зустрівся в Барселоні з агентом канадського футболіста, який раніше спілкувався з представниками Реала в Мадриді.
Агент Девіса запросив у Барселони контракт із заробітною платою у суму 12 мільйонів євро "чистими" + бонуси.
Контракт Девіса з Баварією спливає влітку 2025 року. У поточному сезоні Альфонсо провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.
☎️ F5 Davies @JijantesFC— Gerard Romero (@gerardromero) February 19, 2024
Por los nervios que leo en la capital madrileña
Nedal Househ estuvo jueves, viernes y sábado alojado en Barcelona. En el mismo hotel dnd el agente de Rudiger se reunió con Mateu y Jordi.
El mediodía del jueves se vio con Deco. Pide 12M limpios + bonus pic.twitter.com/HfusHgp8dy
Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.