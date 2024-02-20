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Барселона бажає перехопити Девіса в Реала

Каталонці теж вступили у гонку
Сьогодні 18:26 108 0
Барселона бажає перехопити Девіса в Реала
#Баварія, #Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона хоче підписати лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Спортивний директор синьо-гранатових Деку зустрівся в Барселоні з агентом канадського футболіста, який раніше спілкувався з представниками Реала в Мадриді.

Агент Девіса запросив у Барселони контракт із заробітною платою у суму 12 мільйонів євро "чистими" + бонуси.

Контракт Девіса з Баварією спливає влітку 2025 року. У поточному сезоні Альфонсо провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.

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