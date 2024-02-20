Барселона бажає перехопити Девіса в Реала

Каталонці теж вступили у гонку

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона хоче підписати лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Спортивний директор синьо-гранатових Деку зустрівся в Барселоні з агентом канадського футболіста, який раніше спілкувався з представниками Реала в Мадриді.

Агент Девіса запросив у Барселони контракт із заробітною платою у суму 12 мільйонів євро "чистими" + бонуси.

Контракт Девіса з Баварією спливає влітку 2025 року. У поточному сезоні Альфонсо провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 3 асисти.

☎️ F5 Davies @JijantesFC



Por los nervios que leo en la capital madrileña



Nedal Househ estuvo jueves, viernes y sábado alojado en Barcelona. En el mismo hotel dnd el agente de Rudiger se reunió con Mateu y Jordi.



El mediodía del jueves se vio con Deco. Pide 12M limpios + bonus pic.twitter.com/HfusHgp8dy — Gerard Romero (@gerardromero) February 19, 2024

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.