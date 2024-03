Баварія бажає придбати гравця Штутгарта Кріса Фюріха.

Про це повідомляє журналіст BILD Крістіан Фальк.

Мюнхенці працюють над трансфером 26-річного хавбека. Штутгарт не хотів би відпускати гравця, але в контракті гравця вказано суму відступних - 23,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Кріс зіграв 26 ігор, в яких забив 7 голів і зробив 7 результативних передач. За збірну Німеччини Фюріх провів три матчі.

