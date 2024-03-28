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22.03.2024 12:00 965

Фюріх може перейти до Баварії

Сьогодні 07:50 72 0
Фюріх може перейти до Баварії
#Баварія, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Баварія бажає придбати гравця Штутгарта Кріса Фюріха.

Про це повідомляє журналіст BILD Крістіан Фальк.

Мюнхенці працюють над трансфером 26-річного хавбека. Штутгарт не хотів би відпускати гравця, але в контракті гравця вказано суму відступних - 23,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Кріс зіграв 26 ігор, в яких забив 7 голів і зробив 7 результативних передач. За збірну Німеччини Фюріх провів три матчі.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії Альфонсо Девіс усно погодив два варіанти переходу до мадридського Реала.

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