Петряк: Сильнішого українського футболіста, ніж Мудрик, я не бачив

Джерело - ФК Полісся.
Півзахисник Полісся Іван Петряк вважає вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика найсильнішим українським футболістом.
Про це він заявив у інтерв'ю для пресслужби житомирського клубу.
"Сильнішого українського футболіста, ніж Мудрик, я не бачив. Я зараз знаю, що скажуть - та зрозуміло. Я кажу так, тому що я його бачив кожен день. Півроку, кожен день. Це якщо люди подивилися футбол - його випустили на 10 хвилин. А я його бачив кожен день, кожне тренування, як він працює. Для мене він найсильніший український футболіст.
У нього зараз не пішло - так. В "Челсі" він зараз показує ну відсотків 11, щоб не 10, бо 10% - це жорстко. Я бачу потенціал, я дуже сильно в нього вірю. Йому треба щоб в нього повірили, як Де Дзербі і Йовічевич", - сказав футболіст.
Нагадаємо, напередодні матчу збірної України проти Ісландії капітан суперників Йоганн Берг Гудмундссон відмітив майстерність та небезпечність Мудрика.
Зазначимо, що після перемоги української національної команди над боснійцями у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи збірна України зіграє вирішальний поєдинок проти ісландців. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.