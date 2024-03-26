Петряк: Сильнішого українського футболіста, ніж Мудрик, я не бачив

Півзахисник Полісся Іван Петряк вважає вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика найсильнішим українським футболістом.

Про це він заявив у інтерв'ю для пресслужби житомирського клубу.

"Сильнішого українського футболіста, ніж Мудрик, я не бачив. Я зараз знаю, що скажуть - та зрозуміло. Я кажу так, тому що я його бачив кожен день. Півроку, кожен день. Це якщо люди подивилися футбол - його випустили на 10 хвилин. А я його бачив кожен день, кожне тренування, як він працює. Для мене він найсильніший український футболіст.

У нього зараз не пішло - так. В "Челсі" він зараз показує ну відсотків 11, щоб не 10, бо 10% - це жорстко. Я бачу потенціал, я дуже сильно в нього вірю. Йому треба щоб в нього повірили, як Де Дзербі і Йовічевич", - сказав футболіст.