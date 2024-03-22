Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна Ісландії на виїзді перемогла Ізраїль у півфінальному матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу та стала суперником України на наступній стадії змагань.
З 73 хвилини матчу господарі грали у меншості. Ісландці зуміли збільшити рахунок до 4:1. Зазначимо, що у господарів Захаві не реалізував пенальті.
26 березня у фіналі плей-оф кваліфікації Ісландія зіграє з Україною, яка вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1).
Ізраїль - Ісландія 1:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 31 Захаві (пен), 1:1 - 39 Гудмундссон, 1:2 - 42 Траустасон, 1:3 - 83 Гудмундссон, 1:4 - 87 Гудмундссон
Раніше збірна Грузії перемогла Люксембург у грі плей-оф кваліфікації Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.