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Капітан Ісландії виділив двох гравців збірної України напередодні плей-оф Євро-2024

Йоганн Берг Гудмундссон вважає українців сильнішими за Ізраїль
Сьогодні 20:03 205 0
Капітан Ісландії виділив двох гравців збірної України напередодні плей-оф Євро-2024
#Артем Довбик, #Михайло Мудрик

Джерело - SportUA.

Капітан Ісландії Йоганн Берг Гудмундссон виділив двох гравців збірної України напередодні фіналу плей-оф кваліфікації до Євро-2024 з футболу.

Його слова наводить SportUA.

"У збірній України багато індивідуально сильних гравців і нам потрібно подбати про вирішення цієї проблеми. Зокрема, вони мають швидких гравців, які грають на клубному рівні у провідних європейських лігах. Подивіться, скільки голів їхній нападник із Жирони (Артем Довбик – ред.) вже забив цього сезону. А Мудрик дуже небезпечний на фланзі. Є й інші виконавці гарної якості. Звичайно, це набагато сильніший суперник, ніж збірна Ізраїлю, з якою ми грали у півфіналі плей-оф.

Але й у нашій команді є чудові гравці, які грають на високому рівні та дуже добре показують себе у своїх клубах. Тож не треба боятися якихось індивідуальних якостей суперника - важливо протидіяти їм правильними командними діями", - заявив лідер ісландців.

Нагадаємо, у півфіналі плей-оф Ісландія впевнено перемогла Ізраїль - 1:4. Інший Гудмундссон - Альберт - відзначився хеттриком.

Україна на шляху до фіналу кваліфікації вирвала перемогу над збірною Боснії і Герцеговини - 2:1.

Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.

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