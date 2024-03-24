Капітан Ісландії виділив двох гравців збірної України напередодні плей-оф Євро-2024

Капітан Ісландії Йоганн Берг Гудмундссон виділив двох гравців збірної України напередодні фіналу плей-оф кваліфікації до Євро-2024 з футболу.

Його слова наводить SportUA.

"У збірній України багато індивідуально сильних гравців і нам потрібно подбати про вирішення цієї проблеми. Зокрема, вони мають швидких гравців, які грають на клубному рівні у провідних європейських лігах. Подивіться, скільки голів їхній нападник із Жирони (Артем Довбик – ред.) вже забив цього сезону. А Мудрик дуже небезпечний на фланзі. Є й інші виконавці гарної якості. Звичайно, це набагато сильніший суперник, ніж збірна Ізраїлю, з якою ми грали у півфіналі плей-оф.

Але й у нашій команді є чудові гравці, які грають на високому рівні та дуже добре показують себе у своїх клубах. Тож не треба боятися якихось індивідуальних якостей суперника - важливо протидіяти їм правильними командними діями", - заявив лідер ісландців.