Капітан Ісландії виділив двох гравців збірної України напередодні плей-оф Євро-2024

Джерело - SportUA.
Капітан Ісландії Йоганн Берг Гудмундссон виділив двох гравців збірної України напередодні фіналу плей-оф кваліфікації до Євро-2024 з футболу.
Його слова наводить SportUA.
"У збірній України багато індивідуально сильних гравців і нам потрібно подбати про вирішення цієї проблеми. Зокрема, вони мають швидких гравців, які грають на клубному рівні у провідних європейських лігах. Подивіться, скільки голів їхній нападник із Жирони (Артем Довбик – ред.) вже забив цього сезону. А Мудрик дуже небезпечний на фланзі. Є й інші виконавці гарної якості. Звичайно, це набагато сильніший суперник, ніж збірна Ізраїлю, з якою ми грали у півфіналі плей-оф.
Але й у нашій команді є чудові гравці, які грають на високому рівні та дуже добре показують себе у своїх клубах. Тож не треба боятися якихось індивідуальних якостей суперника - важливо протидіяти їм правильними командними діями", - заявив лідер ісландців.
Нагадаємо, у півфіналі плей-оф Ісландія впевнено перемогла Ізраїль - 1:4. Інший Гудмундссон - Альберт - відзначився хеттриком.
Україна на шляху до фіналу кваліфікації вирвала перемогу над збірною Боснії і Герцеговини - 2:1.
Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.