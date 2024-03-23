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Епіцентр прийме ФСК Маріуполь, СК Полтава зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Сьогодні 09:09 115 0
Епіцентр прийме ФСК Маріуполь, СК Полтава зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 березня, відбудеться 5 матчів другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі Карпати приймуть СК Полтаву, Лівий берег зіграє проти Ниви (Бузова), а Епіцентр зустрінеться з ФСК Маріуполь.

Розклад матчів 1 туру Першої ліги на 23 березня:

Група "вибування":

  • 12:00 Чернігів - Поділля
  • 13:00 МФК Металург - Хуст

Група підвищення у класі:

  • 12:30 Нива Бузова - Лівий берег
  • 13:30 Епіцентр - ФСК Маріуполь
  • 14:00 Карпати - СК Полтава

Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.

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