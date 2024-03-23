Епіцентр прийме ФСК Маріуполь, СК Полтава зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 березня, відбудеться 5 матчів другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
У "Чемпіонській" групі Карпати приймуть СК Полтаву, Лівий берег зіграє проти Ниви (Бузова), а Епіцентр зустрінеться з ФСК Маріуполь.
Розклад матчів 1 туру Першої ліги на 23 березня:
Група "вибування":
- 12:00 Чернігів - Поділля
- 13:00 МФК Металург - Хуст
Група підвищення у класі:
- 12:30 Нива Бузова - Лівий берег
- 13:30 Епіцентр - ФСК Маріуполь
- 14:00 Карпати - СК Полтава
Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.
Напередодні Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.