Епіцентр прийме ФСК Маріуполь, СК Полтава зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 березня, відбудеться 5 матчів другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі Карпати приймуть СК Полтаву, Лівий берег зіграє проти Ниви (Бузова), а Епіцентр зустрінеться з ФСК Маріуполь.

Розклад матчів 1 туру Першої ліги на 23 березня:

Група "вибування":

12:00 Чернігів - Поділля

13:00 МФК Металург - Хуст

Група підвищення у класі:

12:30 Нива Бузова - Лівий берег

13:30 Епіцентр - ФСК Маріуполь

14:00 Карпати - СК Полтава

Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Напередодні Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.