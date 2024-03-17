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Жіру має намір продовжити кар'єру в МЛС

Сьогодні 21:52 81 0
Жіру має намір продовжити кар'єру в МЛС
#MLS, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Олів'є Жіру

Джерело - Чемпіон.

По завершенню сезону нападник Мілана Олів'є Жіру може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє журналіст Лука Б'янкін.

Чинний контракт француза з "росонеррі" завершується вже влітку, сторони поки не домовилися про продовження співпраці.

МЛС є пріоритетом Жіру в літнє трансферне вікно. Серед претендентів на Олів'є - Нью-Йорк та Лос-Анджелес.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо свого майбутнього 37-річний форвард планує ухвалити ближче до кінця сезону – у квітні або травні.

У нинішньому сезоні Жіру провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.

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