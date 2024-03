По завершенню сезону нападник Мілана Олів'є Жіру може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє журналіст Лука Б'янкін.

Чинний контракт француза з "росонеррі" завершується вже влітку, сторони поки не домовилися про продовження співпраці.

МЛС є пріоритетом Жіру в літнє трансферне вікно. Серед претендентів на Олів'є - Нью-Йорк та Лос-Анджелес.

La #Mls è la priorità di Olivier #Giroud per la prossima stagione. Decisione non ancora presa ma le possibilità sono in aumento. Contatti in corso. New York e Los Angeles le due destinazioni possibili.

Un articolo sulla Gazzetta di domani #Milan