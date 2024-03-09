Топклуби АПЛ цікавляться вундеркіндом Мілана

Джерело - Tuttomercato.

15-річний нападник Мілана Франческо Камарда потрапив у сферу інтересів трьох клубів Англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє італійське видання Tuttomercato.

За інформацією джерела, юнаком цікавляться Манчестер Сіті, Арсенал та Тоттенгем. Протягом кількох місяців скаути цих клубів уважно стежили за розвитком Камарди, який цього сезону забив 12 голів у 29 матчах чемпіонату Італії U-19, а також двічі зіграв за першу команду Мілана в Серії А.

Післязавтра, 10 березня, Франческо виповниться 16 років - з цього віку дозволено підписувати перший професійний контракт. Tuttomercato повідомляє, що Мілан збирається запропонувати вихованцю угоду на 3 роки. Втім, через інтерес з боку клубів АПЛ "россонері" ризикують втратити форварда.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Камарда дебютував за першу команду Мілана у віці 15 років та 260 днів. Таким чином він став наймолодшим гравцем в історії Серії А.