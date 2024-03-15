СММ-ники Реала використали расистський колаж з Вінісіусом

Джерело - Relevo.

Вінісіус Жуніор погрожував не вийти на матч проти Валенсії через пост, який з’явився в інстаграмі Реала напередодні гри.

Про це повідомляє Relevo.

Джерело зазначає, що бразильця образило фото, яке прикріпили до публікації. На світлині було зображено самого Вінісіуса, а також логотип ізраїльського гурту Vini Vici, на якому показана еволюція людини за теорією Чарльза Дарвіна:

Пост був оперативно видалений, але гравець все одно встиг його побачити. Расистський підтекст картинки настільки розгнівав Вінісіуса, що той навіть погрожував бойкотом матчу проти Валенсії. Після розмови з генеральним директором Реала бразилець все ж вийшов на гру та допоміг команді уникнути поразки, оформивши дубль.

Вінісіус часто стикається з проявами расизму в Іспанії. Нещодавно фанати Атлетіко співали пісню, в якій присутня фраза "Оле-оле-оле, Вінісіус - шимпанзе".