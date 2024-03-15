Матч юнацьких команд Кривбаса та Колоса перенесли через вірус

Джерело - ФК Кривбас.

Матч 21 туру юнацького чемпіонату України Кривбас U-19 - Колос U-19 перенесли через проблеми зі здоров'ям у більшості гравців ковалівської команди.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Зазначається, що Колос звернувся до УПЛ з офіційним листом стосовно перенесення матчу через захворювання футболістів вірусною інфекцією.

Дирекція УПЛ постановила про перенесення поєдинку на пізніший термін. Гра відбудеться 24 березня.

Зазначимо що клуб з Ковалівки посідає сьоме місце в юнацькому чемпіонаті, криворіжці - на одну сходинку нижче.

Нагадаємо, напередодні Збірна України-U-19 розгромила Словаччину у кваліфікації Євро-2024, і гарантувала собі вихід в еліт-раунд кваліфікації, жеребкування якого пройде в грудні. Раніше наша команда переграла Мальту та поступилась Косово.