Збірна України-U-19 переграла Мальту на старті кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Юнацька збірна України обіграла Мальту у кваліфікаційному раунді Євро-2024 U-19.
Матч завершився з рахунком 3:1.
У групі 7 українці також зіграють з командами Косово (18 листопада) та Словаччини (21-го).
Для виходу до еліт-раунду відбору Україні потрібно посісти у квартеті перше або друге місце. Також путівку туди отримає найкраща серед третіх команд.
Євро-2024 - U-19
Група 7, 1 тур
15 листопада
Україна U-19 – Мальта U-19 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Мануйлов, 1:1 - 59 Барбара, 2:1 - 71 Пономаренко, 3:1 - 88 Тутєров
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