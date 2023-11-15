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Збірна України-U-19 переграла Мальту на старті кваліфікації Євро-2024

Збірна України-U-19 стартувала з перемоги
Сьогодні 14:12 137 0
Збірна України-U-19 переграла Мальту на старті кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

 Юнацька збірна України обіграла Мальту у кваліфікаційному раунді Євро-2024 U-19.

Матч завершився з рахунком 3:1.

У групі 7 українці також зіграють з командами Косово (18 листопада) та Словаччини (21-го).

Для виходу до еліт-раунду відбору Україні потрібно посісти у квартеті перше або друге місце. Також путівку туди отримає найкраща серед третіх команд.

Євро-2024 - U-19
Група 7, 1 тур
15 листопада

Україна U-19 – Мальта U-19 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Мануйлов, 1:1 - 59 Барбара, 2:1 - 71 Пономаренко, 3:1 - 88 Тутєров

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