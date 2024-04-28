Джерело - ФК Колос.

Після матчу 26-го туру з Олександрією (0:0) керівництво ковалівського Колоса звільнило Ярославу Вишняку з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, що ще в разі негативного результату в Полтаві з Ворсклою могли звільнити фахівця.

Вишняк із завтрашнього дня обійматиме посаду віцепрезидента клубу, а виконуючим обовʼязки основної команди призначено тренера молодіжної команди Олександра Поздєєва.

Зазначимо, що Вишняк з листопада 2021 року виконував обовʼязки головного тренера, а офіційно очолив Колос 1 червня 2022 року. За цей час Ярослав провів на чолі головної команди 56 матчів у всіх турнірах — здобуто 16 перемог, 17 нічиїх та поступилися у 23 поєдинках.