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Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка

Сьогодні 19:54 214 0
Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка
#Колос, #Ярослав Вишняк

Джерело - ФК Колос.

Після матчу 26-го туру з Олександрією (0:0) керівництво ковалівського Колоса звільнило Ярославу Вишняку з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, що ще в разі негативного результату в Полтаві з Ворсклою могли звільнити фахівця.

Вишняк із завтрашнього дня обійматиме посаду віцепрезидента клубу, а виконуючим обовʼязки основної команди призначено тренера молодіжної команди Олександра Поздєєва.

Зазначимо, що Вишняк з листопада 2021 року виконував обовʼязки головного тренера, а офіційно очолив Колос 1 червня 2022 року. За цей час Ярослав провів на чолі головної команди 56 матчів у всіх турнірах — здобуто 16 перемог, 17 нічиїх та поступилися у 23 поєдинках.

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